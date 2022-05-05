Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı

05.05.2022 16:12

Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı Elazığ'da dün etkili olan sağanak yağış, bugün de kendini gösterdi ve sokakları nehre çevirdi.

Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün etkili olan sağanak yağış, bugün de kendini gösterdi ve sokakları nehre çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak, dün dolu ile birlikte Elazığ'da etkili olmuş birçok ev ve iş yerini su basarken, alt geçitlerde mahsur kalanlar botlarla kurtarılmıştı. Sağanak yağış bugün de etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle sokaklar yine adeta nehre döndü. Kent genelinde su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı.

Bu sene yağışların çok olduğunu aktaran vatandaşlardan Hüseyin Kalçık, "Allah'a şükürler olsun o kadar dedik barajlar azaldı ama bu sene kar yağışı da çoktu yağmur da çok. 30 sene öncesinde böyle bir kar yağışı görmüştük. Bu sene de yağmur yok dedik, yağmur dualarına çıktık ama elhamdülillah yağmur da bol yağıyor. Allah tufanlarından bizleri muhafaza eylesin. Yağmur rahmettir. İnşallah bu sene ekinler de güzel olacak. Bu yağmurlar da bir işarettir kıtlık inşallah olmayacak . Yağışlar geçen yıla göre bu sene çok iyi. 30 yıl önce yağan karı biz bu sene gördük. Bizim köyümüzde ki dağlarda halen karlar var" dedi.

Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı
Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı

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Meteoroloji, Elazığ, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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