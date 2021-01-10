Sağanak yağışa dayanamayan yarım asırlık baca otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Sağanak yağışa dayanamayan yarım asırlık baca otomobilin üzerine devrildi

10.01.2021 08:47
Sağanak yağışa dayanamayan yarım asırlık baca otomobilin üzerine devrildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 50 yıllık bir evin bacası park halindeki otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 50 yıllık bir evin bacası park halindeki otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu.

Olay, gece yarısı Gazibey Mahallesi Şaban Türkçü Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle yarım asırlık evin bacası, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Camı patlayan otomobilin tampon ve bagaj kısmı da hasar gördü. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından araç sahibine bilgi verildi.

Şans eseri yaralanan olmadı

Otomobilin başına gelen araç sahibi, zararının bir an önce karşılanmasını istedi. Bacanın devrilmesi esnasında şans eseri yaralanan olmaması sevindirici karşılandı.

-İHA-

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağanak yağışa dayanamayan yarım asırlık baca otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika


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