Sağanak yağışa Denizli'ler hazırlıksız yakalandı - Son Dakika

Sağanak yağışa Denizli'ler hazırlıksız yakalandı

Denizli'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Denizli'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar boş buldukları balkon altları gibi yerlere sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Denizli'de sıcak giden havaların ardından öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağış etkisini gösterdi. Birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalanarak dükkan brandalarının, balkonların altları ve iş hanlarının giriş kısımlarına sığındı. Kimi vatandaşlar ise meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalıştı. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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