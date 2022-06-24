Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar - Son Dakika
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Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar

24.06.2022 14:55

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Zonguldak'ta kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için işhanı altlarına ve dükkanlara sığındı. Öte yandan belediye bağlı ekipleri ise mazgalların tıkınmaması için çalışma yaptı. Hava sıcaklığı ise 19 derecelere kadar düştü. Sağanak yağışın akşam saatlerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, dükkanlara sığındılar - Son Dakika
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