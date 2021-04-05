Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi - Son Dakika

Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi
05.04.2021 19:22
Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah Deresi'nde taşkınlar meydana geldi.
Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah Deresi'nde taşkınlar meydana geldi. Yaşanan taşkınlık mahalle halkını tedirgin etti.
İnegöl'de havaların normalle dönmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki kar, lodosla birlikte erimeye başladı. Dün gece etkili olan sağanak yağmurla birlikte Cerrah Mahallesi'nde bulunan derede taşkın yaşandı. Derenin taşması ve yerleşim birimlerinin sular altında kalma ihtimaline karşı yetkililer bölgede çalışma başlattı. Yetkililer, mahallede oturan vatandaşları da uyararak dikkatli olmalarını istediler. Deredeki su seviyesinin artarak devam ettiği öğrenildi. İnegöl genelinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.
Son Dakika Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var