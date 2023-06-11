Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi - Son Dakika
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Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

11.06.2023 16:15

Meteoroloji'nin art arda uyarıları sonrası başkent Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, cadde ve sokaklar kısa süre içinde göle döndü. Sosyal medyaya düşen son görüntülerde Ankara metrosunu da su bastığı ve yolcuların tahliye edildiği anlar yer aldı.

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

ARAÇLAR CADDELERDE SÜRÜKLENDİ

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

OTOMOBİLİNİ İPLE AĞACA BAĞLADI

Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

METROYU SU BASTI, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından cadde ve sokakların göle döndüğü Ankara'da metroyu da su bastığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde metronun tavanından sular aktığı ve vatandaşların tahliye edildiği anlar yer aldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi
YORUMLAR (2)
  • Serkan Okyay: mansur geldi yavaş yavaş gelmekle kalmadı denizi de gitirdi ankaraya:) Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
  • Nur: Ankara büyükşehir belediyesi çubuk 1 anfa güvenlik çalışanlarına ve amirine çok teşekkür ederim yağmurdan bizi tahliye ettiler areçlarına bindirip bize yardım eli uzattılar şükranlarımı sunuyorum¦? Cevap Yaz 27 4 Yayından Kaldır
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Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

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Son Dakika Güncel Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi - Son Dakika


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