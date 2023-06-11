Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.
Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından cadde ve sokakların göle döndüğü Ankara'da metroyu da su bastığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde metronun tavanından sular aktığı ve vatandaşların tahliye edildiği anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi - Son Dakika