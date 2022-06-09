Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi - Son Dakika
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Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi

09.06.2022 10:10

Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi Sivas'ta ektili olan şiddetli sağanak yağışın etkileri güneşin doğmasıyla gözler önüne serildi.

Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi

SİVAS - Sivas'ta ektili olan şiddetli sağanak yağışın etkileri güneşin doğmasıyla gözler önüne serildi.

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından yağış uyarısı yapılırken, beklenen yağmur gece saatlerinde etkili oldu. Hava sıcaklığı yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı. Aniden etkili olan sağanak yağış kent merkezine etkisini gösterdi. Kısa süreli etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Araçlar su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Ekipler su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Gündüz sağanak yağışın verdiği zarar daha net gözüktü.

"Hala bodrum katlardaki suyu boşaltmaya çalışıyoruz"

Bodrum katını su basan Mehmet Toprak, " Burada çalışma vardı yağmurla beraber ızgaralar doldu. Yukarı taraftan gelen sular burada birikti. Buradaki bir binanın bodrum katı tamamen su doldu. Cadde de su ve çamur vardı, en az yarım metreye kadar su doluydu burası. Hala bodrum katlardaki suyu boşaltmaya çalışıyoruz "dedi

Şiddetli yağmur Fatih Mahallesinde ise su baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde alt yapı hattının yoğun yağışın etkisi ile patlaması sonucu taşan su bir apartmanın bodrumuna doldu. Asfalt yolda ise çökme meydana geldi. Ekipler günün ilk saatleriyle onarım çalışmalarına başladı.

"Su biranda yükseldi"

Bodrum katında bulunan atölyesindeki zararı anlatan Halil Kavrak, " Boru patladı su hep bizim evin bodrumuna doldu. Yere 60 cm yükseklikte olan bütün eşyalarım zarar gördü. Burası benim depom, ben inşaat işçisiyim bozulan aletlerimi burada tamir ediyorum. Bu malzemeleri sıfır almaya kalksanız 50 Bin TL'yi bulur. Ben ilk başta anlamadım, ben namaz kılıyordum eşim söyledi bodruma su dolduğunu. Aşağıya indik malzemeleri kurtarmak için su biranda yükseldi. Zemindeki borulardan bile su fışkırdı" dedi.

Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi
Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağışın izleri gün doğunca gözler önüne serildi - Son Dakika

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