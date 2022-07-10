Sağanak yağış nedeniyle su basan evlerde, su tahliye calışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Sağanak yağış nedeniyle su basan evlerde, su tahliye calışmaları devam ediyor

10.07.2022 12:27

Sağanak yağış nedeniyle su basan evlerde, su tahliye calışmaları devam ediyorBALIKESİR Balıkesir merkez olmak üzere bir çok ilçede dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu gece, hava aydınlandıktan sonra Balıkesir itfaiyesi tarafınca tahliye seferberliğine başlandı.

Sağanak yağış nedeniyle su basan evlerde, su tahliye calışmaları devam ediyor

BALIKESİR Balıkesir merkez olmak üzere bir çok ilçede dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu gece, hava aydınlandıktan sonra Balıkesir itfaiyesi tarafınca tahliye seferberliğine başlandı.

Balıkesir'de beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başlayarak tüm ilde etkili oldu. Altıeylül, Karesi merkez ilçeleri olmak üzere bir çok ilçede caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Havanın aydınlanmasıyla hasar gören evlere Balıkesir itfaiyesi ekipleri dalgıç pompa ile müdahale ederek vatandaşların su giren evlerinde, bodrum katlarında su tahliyesi yaptı. Evlerini su basan bir vatandaş ise 'bütün eşyalarımızın hepsi kaldı içerde, giremiyoruz. Kedimiz, köpeğimiz gitti boğulmuş hepsi. Kaynak makinaları vardı, hepsi gitti' dedi.

Balıkesir İtfaiye ekipleri ise gün boyu şehir merkezinde bütün ekiplerin tarama yapacağını belirtti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağış nedeniyle su basan evlerde, su tahliye calışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış nedeniyle su basan evlerde, su tahliye calışmaları devam ediyor - Son Dakika
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