Son Dakika Haberleri: Sağanak yağışın vurduğu Demirci'de ekipler seferber oldu
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Sağanak yağışın vurduğu Demirci'de ekipler seferber oldu

35 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası yollarda hasarlar meydana gelirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yolların onarımı için çalışma başlattı.

Sağanak yağışın vurduğu Demirci'de ekipler seferber oldu, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası yollarda hasarlar meydana gelirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yolların onarımı için çalışma başlattı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar, Yeşiloba, Yeşildere, Kuzuköy, Kovancı, Kazancı, Sağnıç ve Öksüzlü mahallelerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda taşkınlar ve menfezlerin tıkanması ile çeşitli hasarlar oluşturan afetin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, tüm ekiplerini ve araçlarını seferber ederek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinden bir sonraki günün akşamına kadar yoğun çalışma yürüten ekipler, yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Yaşanan afetin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Demircili vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızla çalışma başlattık. Kısa sürede hasar oluşan yerlerde gerekli onarımları tamamlayacağız. Demircili hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu belirtmek istiyorum" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
Manisa, Demirci, Güncel
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