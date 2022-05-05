Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı

05.05.2022 15:24

Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı Aksaray'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede kenti etkisi altına alırken, su baskınları ve dere taşkınlarının yaşandığı Belisırma köyünde yamaçlardan düşen kayalar yolu trafiğe kapattı.

Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı

AKSARAY - Aksaray'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede kenti etkisi altına alırken, su baskınları ve dere taşkınlarının yaşandığı Belisırma köyünde yamaçlardan düşen kayalar yolu trafiğe kapattı.

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede kenti etkisi altına alırken, sabaha karşı Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyünün Ihlara Vadisi girişinde kaya düşmeleri meydana geldi. Su baskınları ve dere taşkınlarının da yaşandığı köyde düşen kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yamaçlardan düşen kayaların yolu kapattığını fark eden köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri ve jandarma sevk edildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı yolda İl Özel idaresi ve AFAD ekipleri iş makineleri yardımıyla kayaları parçaladı. Parçalanan kayalar kepçelerle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kapanan Ihlara Vadisi girişi trafiğe açıldı.

Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı
Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı
Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı
Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı
Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı

YORUMLAR
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Ihlara Vadisi, Jandarma, Aksaray, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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