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Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu - Son Dakika

Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu

09.02.2022 12:07

Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden olduBARTIN Bartın'da sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Bartın Irmağında taşkınlara neden oldu.

Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu

BARTIN Bartın'da sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Bartın Irmağında taşkınlara neden oldu.

Bartın'da etkili olan kar yağışlarının ardından kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlara neden oldu.

Irmak seviyesinin yükselmesinin ardından Çağlayan Mesire Alanında yol ve büfeler su altına kaldı. Tekne turlarının düzenlendiği iskeleler sulara gömüldü. Irmak kıyısındaki yürüyüş yolları da taşkın nedeniyle kapandı. Yalı mevkiindeki tarihi İskele üzerindeki heykeller de sular altında kaldı.

Serdar köyü mevkiinde yer alan Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü de taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediye ve kolluk kuvvetlerince taşkınların yaşandığı riskli bölgeler şerit çekilerek yaya ve araç geçişlerine kapatıldı.

Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu
Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu
Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu

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Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu - Son Dakika


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