Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağışlar Ardıl Barajını Taşırdı

Sağanak Yağışlar Ardıl Barajını Taşırdı

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 2 aydır belli aralıklarla yağmaya devam eden yağmur, Ardıl Barajı gölündeki su seviyesini yükselterek barajın taşmasına sebep oldu.

Sağanak Yağışlar Ardıl Barajını Taşırdı, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 2 aydır belli aralıklarla yağmaya devam eden yağmur, Ardıl Barajı gölündeki su seviyesini yükselterek barajın taşmasına sebep oldu.

2013 yılında temeli atılarak inşaatına başlanan ve Şubat 2017 tarihinde su tutumuna başlanmasına rağmen bölgede yağışların yetersizliği nedeniyle dolmayan Ardıl Barajı gölü, iki aydır belli aralıklarla devam eden sağanak yağışlarla birlikte taştı.

Barajın taşmasının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Barajdaki fazla suyu boşaltma çalışmaları yapıldı. Akşam saatlerinde baraj gövdesini aşan sular tahliye kanallarından boşaltıldı.

ARDIL BARAJI

Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) kırsal mahallesindeki Ardıl Çayı üzerine inşaatı yapılmak üzere 21 milyon 865 bin TL'ye ihalesi yapılan, silindir sıkıştırılmış beton ile yapılan Ardıl Barajı'nın gövde hacmi 200 bin metreküp olup, temelden yüksekliği 54 metredir. Baraj gölünde depolanacak olan 15,3 hacimde su ile Araban Ovası'nda 25 bin 730 dekarlık tarım arazisinin cazibeli olarak sulanması sağlanacaktır.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan gazetecilerle birlikte taşan Ardıl Barajı'na giderek yaptığı açıklamada,"Bu seneki sağanak yağışların suyu Ardıl Barajını suyla doldurdu. Allah'ın izini ile bu sene çiftçilerimiz, Ardıl Barajı suyu ile kuru tarımdan sulu tarıma geçecek inşallah"dedi.

Sağanak yağışların Ardıl Barajı gölünü doldurup taşırdığını öğrenen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan,"Ardıl Barajı'nın dolması Arabanlı çiftçilere hayırlı olsun. Şimdi sıra Çat Boğazı Barajı ve Harmancık Barajlarında" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Gaziantep, Araban, Güncel
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