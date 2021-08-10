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Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor - Son Dakika

Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor

10.08.2021 00:58
Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor, System.String[]

Ordu'da sağanak yağışlar etkili olurken, fındık hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri tedirgin oluyor.

Ordu'da sağanak yağışlar etkili olurken, fındık hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri tedirgin oluyor.

Bu yıl 7 Ağustos tarihinde resmi olarak hasadına başlanan fındık için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Fatsa ilçesine gelen fındık işçilerinin sağanak yağışlar nedeniyle tedirgin bekleyişi sürüyor.

Özellikle sabah saatlerinde etkili olan yağışlar bölgede etkisini sürdürürken, Fatsa- Kumru yolu Saraytepe Mahallesi'nde konaklayan fındık işçilerini Fatsa Kaymakamlığı yetkilileri sürekli olarak kontrol ederek güvenliklerini sağlıyor. - ORDU

Fındık, Fatsa, Tarım, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor - Son Dakika


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