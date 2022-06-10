Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti - Son Dakika
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Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti

10.06.2022 17:42

Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü.

Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü.

Sivas'ta geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünen ırmak sağanak yağışlar sonrasında tam anlamıyla kızıl rengine kavuştu. Görüntüsüyle mest eden ırmak etkili yağışlarla birlikte taşınan toprağın rengini aldı. Çanakkale'den memleketi Sivas'a anılarını tazelemeye gelen Ersin Gin, Kızılırmağın son halini görmek için geldiğini belirterek, " Baharda Kızılırmağın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti
Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti
Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti
Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti
Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti
Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti
Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti
Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağışlar Kızılırmağın rengini değişti - Son Dakika

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