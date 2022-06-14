Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi - Son Dakika
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Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi

14.06.2022 12:32

AFAD, bazı şehirlerde günlerdir kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir, Bilecik ve Bursa'da etkili olacak kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin birçok ilinde görülen kuvvetli yağışlar, özellikle son bir haftadır başkent Ankara olmak üzere kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışla birlikte sel felaketine teslim olan Ankara'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bugün de öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Son Dakika! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor, tedbirli olun

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN"

AFAD ise uyarının kapsamını genişleterek 5 ilimiz için duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! AFAD bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir, Bilecik ve Bursa'da etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı
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SON DAKİKA: Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi - Son Dakika
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