Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı - Son Dakika
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Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı

12.06.2022 15:08

- Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti sular altında bıraktı.

- Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti sular altında bıraktı. Çadırları sular içinde kalan 500'e yakın mevsimlik işçi, gece kabusu yaşadılar. İşçiler, yetkililere seslenerek yardım istediler.

Kırsal Kurşunlu mahallesinde çileğin, Bin 200 kilometre uzaklıktaki Urfa dan gelerek hasadını yapan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti, sel bastı. 50'ye yakın çadır sular altında kaldı. Dehşeti yaşayan işçilerin gece gözüne uyku girmedi. Sağanak yağış nedeniyle çadırları sular altında kalan işçiler, büyük çile çekiyorlar. İşçiler, sağanak yağış nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını belirterek, yetkililerden yardım istediler.

Bir işçi "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" diyerek içler acısı hali görüntüledi.

Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı
Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı
Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı
Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı

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500
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı - Son Dakika

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