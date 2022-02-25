Son dakika haber: Sağanak yağış kazaya neden oldu... Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sağanak yağış kazaya neden oldu... Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

25.02.2022 08:59

Son dakika gelişmesine göre Sağanak yağış kazaya neden oldu.

Sağanak yağış kazaya neden oldu... Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

DÜZCE - Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü sağanak yağışta çarptığı bisikletliyi olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza gece saatlerinde Zonguldak-Düzce karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üniversite öğrencisi S. S. bisikletli ile Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Ambulans ekipleri sevk edilerek yaralı bisiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Eski Akçakoca Caddesi'nde ikamet ettiği öğrenilen araç sahibinin evine gidildi. Bölgede bulunan ve kazaya karışan otomobil ile araç sahibi evinde yakalandı. Otomobil yediemin otoparkına çekilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada yaralanan üniversite öğrencisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİRİNİN MOTORU KOPTU; 2 YARALI İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİRİNİN MOTORU KOPTU; 2 YARALI

Zonguldak, Otomobil, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sağanak yağış kazaya neden oldu... Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sağanak yağış kazaya neden oldu... Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika
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