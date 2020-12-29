Sağanak yağışta su basan evi ağlattı - Son Dakika

Sağanak yağışta su basan evi ağlattı

29.12.2020 01:31

- Sağanak yağışta su basan evi ağlattı Eşiyle birlikte 1,5 ay önce taşındığı bodrum kattaki evini su basan kadın gözyaşlarına hakim olamadı Kemer'de bazı bodrum katları su bastı eşyalar kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Kemer ilçesinde sağanak yağış etkili oldu, bazı binaların bodrum ve...

- Sağanak yağışta su basan evi ağlattı

Eşiyle birlikte 1,5 ay önce taşındığı bodrum kattaki evini su basan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Kemer'de bazı bodrum katları su bastı eşyalar kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde sağanak yağış etkili oldu, bazı binaların bodrum ve bahçe katlarını su bastı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.Evini su basan kadın manzarayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Evlerini temizlemeye çalışan çift kurtardıkları eşyalarını araçlarına taşıdı.

Kemer'de öğleden sonra başlayan yağmur, gitgide şiddetlendi. Zaman zaman şiddetli rüzgarla birleşen yağış, akşam saatlerinde cadde ve sokakları adeta dereye çevirdi, Aslanbucak Mahallesi'nde bodrum ve bahçe katında bulunan evleri su bastı. Geçen yıl 26 Kasım'da tavanına kadar su basan bazı bodrum katlarda yine su baskınları yaşandı. Karanfil Caddesi 269. Sokak'ta bulunan binanın bahçe katındaki daire sular altında kalırken, geçen yıl su baskınına uğrayan Çamarası Caddesi 250 Sokak'taki bodrum katlarını da yine su bastı. Mahalle sakinleri sokağın sonundaki portakal bahçesinden taşarak sokağı kaplayan ve daha sonra binaların bahçelerine giren suları engellemek için vatandaşlar bahçe girişlerine ellerine geçirdikleri malzemelerle set kurdu. Buna rağmen iki bodrum katına suların girişi engellenemedi.

1,5 ay önce tuttukları evde eşyaları mahvoldu

Yozgat'tan Kemer'e eşi ile birlikte gelerek 15 Kasım'da bodrum katındaki daireyi tuttuklarını anlatan Kamil Aslan, bu evi geçen yıl yağmur sularının bastığını sonradan öğrendiğini belirterek, "Eşyaların hepsini sıfır almıştık" dedi. Kamil Aslan, üzüntüsünden gözyaşı dinmeyen eşini teskin edemedi. Çift, kurtardıkları eşyalarını araçlarına yükledi..

Maddi hasarlı kazalar meydana geldi

Yağmurla ıslanan ve yerler su birikintilerinin ulaştığı D-400 Karayolu üzerinde de birçok araç kaza yaptı. Bir çoğu direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kaldırım ve bariyerlere çarpma sonucu meydana gelen kazalarda can kaybı veya yaralanma olmadı. Kemer Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, başka kazalar olmaması için kazaya karışan araçları iterek yol kenarına aldı ve yol güvenliğini sağladı.

Paçalı güvercinlerin palmiye üzerinde zor anları

Yağış insanları olduğu kadar bazı hayvanları da etkiledi. Birçok sokak hayvanı şimşeklerin çaktığı ve yağmur damlalarının rüzgarla savrulduğu sokaklardan uzak durarak kuytuya çekilirken, bir otelin bahçesinde bulunan 3 metre mesafedeki yuvalarına ulaşamayan iki paçalı güvercin, tutundukları palmiye ağacında fırtınanın dinmesini bekledi.

Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı
Sağanak yağışta su basan evi ağlattı

Trafik Kazaları, Antalya, Kasım, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağışta su basan evi ağlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Talihsiz kadının kulağı koptu! Minibüs dehşeti kamerada FETÖ, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı bahanesiyle 114 kişiyi dinlemiş! Listede Binali Yıldırım da var Arkadaşını bu hale getirip bir de inkar etti: Sıkıntı yok birkaç sene daha yatarız Bazı sanayi ürünleri ile akü ve pillerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındakilerin aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındakilerin aylıkları erken ödenecek         
09:41
Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde         
09:22
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu         
08:36
"Altın var" söylentileri nedeniyle tarihi camide 7 kez kazı yapıldı         
08:27
Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı         
08:14
Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı         
01:08
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı         
23:15
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 09:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağanak yağışta su basan evi ağlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei