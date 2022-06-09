Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da kısa sürede etkili olan yağmur bazı mahallelerde su birikintileri oluşturdu. Bazı araçların suda kaldığı ve vatandaşlar tarafından itildiği kameraya yansıdı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili yağış, Yıldırım ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nin bir kısmında su birikintisine sebep oldu. Bazı araçların su da kaldığı ve sahipleri tarafından iterek kenara çekilmeye çalışması vatandaşların kamerasına yansıdı. Park halinde duran otomobillerinde bir kısmının sulara gömünü olduğu görüldü.