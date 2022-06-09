Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı

09.06.2022 19:17

Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı Bursa'da kısa sürede etkili olan yağmur bazı mahallelerde su birikintileri oluşturdu.

Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da kısa sürede etkili olan yağmur bazı mahallelerde su birikintileri oluşturdu. Bazı araçların suda kaldığı ve vatandaşlar tarafından itildiği kameraya yansıdı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili yağış, Yıldırım ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nin bir kısmında su birikintisine sebep oldu. Bazı araçların su da kaldığı ve sahipleri tarafından iterek kenara çekilmeye çalışması vatandaşların kamerasına yansıdı. Park halinde duran otomobillerinde bir kısmının sulara gömünü olduğu görüldü.

Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı
Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı
Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı
Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı

YORUMLAR
500
Sağanak nedeniyle sürücülerle vatandaşlar zor anlar yaşadı Sağanak nedeniyle sürücülerle vatandaşlar zor anlar yaşadı Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak yağışta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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