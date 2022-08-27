Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü - Son Dakika
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Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü

27.08.2022 03:32

Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sağanak yağış nedeniyle göle dönen sokakta çocuklar çamura aldanmasan yüzdü.

Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sağanak yağış nedeniyle göle dönen sokakta çocuklar çamura aldanmasan yüzdü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi Göksu Sokak üzerinde yol yağan yağış nedeniyle göle döndü. Bölgede yağan sağanak yağmurun ardından yolda biriken çamurlu ve kirli su, bu kez çocukların oyun yerine dönüştü. Sağlıklarını hiçe sayan çocuklar çamurlu suya aldırış etmeden yüzdüler.

Ebeveynler tepkili

Öte yandan denizi olmayan Çerkezköy'de sosyal alanların eksikliğinden dert yanan mahalle sakinleri altyapısı yapılmayan sokak ve caddeler için tepki gösterdi. Her yağan yağmurda göle dönen yollar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar çocukların oyun alanına dönen çamurlu göller için de tepki gösterdi. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü - Son Dakika
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