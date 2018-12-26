Sağanak Yağmur Altında Münbiç Bölgesine Sevkıyat
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Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine sağanak yağmur altında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkıyatı yapıldı.
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine sağanak yağmur altında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkıyatı yapıldı.
Öğle saatlerinde Gaziantep'ten yola çıkan ZPT, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen ZPT'ler Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:59 Kaynak: İHA
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