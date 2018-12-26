Sağanak Yağmur Altında Münbiç Bölgesine Ztp Sevkiyatı
1 saat önce
Sağanak yağmur altında Münbiç bölgesine ZTP sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine sağanak yağmur altında Zırhlı Personel Taşıyıcı sevkiyatı yapıldı.
Sağanak yağmur altında Münbiç bölgesine ZTP sevkiyatı
KİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine sağanak yağmur altında Zırhlı Personel Taşıyıcı sevkiyatı yapıldı.
Öğle saatlerinde Gaziantep'ten yola çıkan ZPT, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen ZPT'ler Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:25 Kaynak: İHA
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