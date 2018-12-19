Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağmur Ekili Alanları Vurdu

Sağanak Yağmur Ekili Alanları Vurdu

2 saat önce

Sağanak yağmur ekili alanları vurdu Çiftçi yağışlardan memnun alanlarda etkili olduGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Sağanak yağmur ekili alanları vurdu
Çiftçi yağışlardan memnun alanlarda etkili oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Çiftçiler ise yağışlardan memnun olduklarını ifade etti.
İslahiye'de son bir haftadır aralıklarla yağan yağmur bu gün de devam etti. Yağışlar nedeniyle ilçedeki derelerin su yüksekliği artarken buğday ekili tarlalar, aşırı yağışlar nedeniyle gölete döndü. Çiftçiler ise hiç bir hasarın olmadığını belirterek, yağışlardan memnuniyetini dile getirdi.
İslahiye Ziraat odası başkanı Mehmet Köse yağışların ekili alanlara zarar vermediği belirterek, "Aksine yağışlar, tarlalara faydalı oluyor. Bölgede mevsim normallerinin üstünde yağış oluyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı itibariyle metre kareye 350 kilogram yağış oldu. Bu kadar yağışı beklemiyorduk ama yine de tarımsal olarak bir zararımız yok. Bölgede uzun süredir kuraklık vardı, bu yağışlar çok iyi oldu. Son yıllarda, bu seneki Kasım ve Aralık ayındaki kadar bir yağış görmedim. Şuan ekili alanlarda biriken su göletleri, yağmurların durması ile birlikte çekilecektir" diye konuştu.
Çiftçiler ve vatandaşlar da yağmurun bereket olduğunu belirterek, yağışlar nedeniyle arazilerin zarar görmediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:56 Kaynak: İHA

Gaziantep, Islahiye, Genel
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