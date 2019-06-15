Sağanak yağmur etkili oldu
3 saat önce
Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde kısa süreli sağanak yağmur etkisini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından Avcılar
ve çevresinde kısa süreli sağanak yağmur etkisini gösterdi.
Yetkililer tarafından öğlen saatlerinde bölgesel olarak sağanak yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde sağanak yağmur etkisini gösterdi. Yağmur sırasında sokağa şemsiyesiz çıkan vatandaşlar saçak ve bina altlarında saklandığı görüldü. Yollarda zaman zaman su birikintileri de oluşurken sağanak nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmadı. - İSTANBUL
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