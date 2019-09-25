Son Dakika Haberleri: Sağanak yağmur milas'ı vurdu
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Sağanak yağmur milas'ı vurdu

50 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde gece boyunca etkili olan yağmur, Balavca Deresi'nde taşkına neden oldu.

Sağanak yağmur milas'ı vurdu, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde gece boyunca etkili olan yağmur, Balavca Deresi'nde taşkına neden oldu. Alçak kesimlerdeki onlarca evin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki otomobiller su içinde kaldı.

Milas'ta, dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve sabaha kadar aralıksız devam eden yağmur, su baskınlarına neden oldu. Özellikle Üçyol mevkisindeki onlarca binanın zemin ve bodrum katlarında su baskınları yaşandı, park halindeki otomobiller su içinde kaldı. Yağmurla birlikte zeminin yumuşaması nedeniyle Milas Eski Devlet Hastanesi'nin duvarı yıkıldı.

İlçe merkezinden geçen Balavca Deresi'nde yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle taşkın yaşandı. Hacı Apti ve Güneş mahallelerinde bazı binaların bodrum ve zemin katları suyla doldu. Park halindeki otomobillerden bazıları da su içinde kaldı. Beçin Mahallesi'nde de sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü.

METREKAREŞE 115,6 KİLOGRAM YAĞIŞ

Kaymakamı Eren Arslan, yağmurun 1965 yılından bu yana görülen en yüksek değer olduğunu, 02.00- 08.00 saatleri arasında ilçe merkezinde metrekareye 115,6 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Kaymakam Arslan, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise oranın, metrekareye 94,8 kilogram olduğunu belirtti.

Üçyol, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:01 Kaynak: DHA
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