Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağmur Sonrası Amik Ovası Sular Altında Kaldı

Sağanak Yağmur Sonrası Amik Ovası Sular Altında Kaldı

22 dakika önce

Sağanak yağmur sonrası Amik Ovası sular altında kaldı Hatay'da sağanak yağmur sonrası tarım arazileri bir kez daha sular altında kaldıHATAY - Hatay'da etkili olan yağışlar sonrası Amik Ovası'nda ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Sağanak yağmur sonrası Amik Ovası sular altında kaldı
Hatay'da sağanak yağmur sonrası tarım arazileri bir kez daha sular altında kaldı

HATAY - Hatay'da etkili olan yağışlar sonrası Amik Ovası'nda ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
Hatay'da iki günden beri etkili olan yağışlar sonrası Amik Ovası'nı göle dönüştürdü. Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.
Hatay Havaalanı çevresinde bulunan tarım arazilerinin son günlerde ki etkili olan yağışlar sonrasında sular altında kalması çiftçileri de mağdur etti.
Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen vatandaşların, kurdukları çadırlar sular altında kalırken, birçok yiyecek ve kıyafetleri de zarar gördü. Tarım arazilerinde biriken sular, Hatay Havaalanı yolunu da tehdit ederken, sular altında kalan tarlalar yiyecek arayan kazların ilgi odağı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:04 Kaynak: İHA

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