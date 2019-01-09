Sağanak yağmur sonrası ev çöktü, evdeki 4 kişi son anda kurtuldu
Olay esnasında evde yemek yiyen 4 Suriyeli arkadaş ölmekten son anda kurtuldu
ADIYAMAN - Adıyaman
'da aşırı yağışlara dayanamayan toprak evin tavan ve duvarı çöktü. Olay esnasında yemek yiyen Suriyeliler ise son anda ölmekten kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Mara
Mahallesi İmam Ağa Camisi yakınlarında ikamet eden Suriyeli 4 inşaat işçisi arkadaşın kaldığı evin tavanı ile duvarı bir süredir etkisini sürdüren yağmur yağışlarına dayanamayarak çöktü. Duvarı ve tavanı çöken evin odasında o esnada yemek yiyen Suriyeli 4 arkadaş büyük korku yaşadı. Yaşanılan olaydan yara almadan kurtulan 4 arkadaş kendilerini evden dışarıya atarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD
ve polis ekipleri bulunan evde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar oluştu.
Yaşanılan olayı anlatan Suriyeli Abdul Elinisa, "Bizler burada yemek yiyip çay içtiğimiz sırada yağmurdan dolayı aniden çöktü. Baya korktuk. Kimseye bir şey olamadı ama o esnada hepimiz burada oturuyorduk. Suriye'den geldik ve burada inşaat işçisiyiz" dedi.
Büyük bir korku yaşadıklarını belirten Suriyeli Hasan Fuaz ise, "Bu evde oturuyoruz. Yağmur geldi ve hepsini devirdi. Yağmur çok yağıyordu" diye konuştu.
Suriyeli 4 arkadaşın evlerinin bulunduğu sokak içerisinde de yine yağışlara dayanamayan bir toprak evin tavan ile duvarı çöktü. Yaşanılan olay esnasında kimsenin evde yaşamaması evin boş olması sebebiyle adeta büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.