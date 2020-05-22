Sağanak yağmur trafiğe neden oldu - Son Dakika

Kent genelinde etkili olan yağmurlu havanında etkisi ile E-5 Avcılar mevkisi, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Metrobüs duraklarındaki insan yoğunluğu ise dikkat çekti.



Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde yağmurlu ve soğuk hava sabah saatlerinde etkisini gösterdi. E-5 karayolu Avcılar mevkisi Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde sabah erken saatlerde yoğun trafik oluştu. Trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 35 olarak görüldü. Metrobüs duraklarında oluşan insan yoğunluğu ise dikkat çekti. - İSTANBUL