Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı - Son Dakika
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Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı

15.08.2022 12:48

İstanbul'da bu sabahtan itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası seyir halindeki bir İETT otobüsünü su bastı. Otobüsün içinde bulunan yolcular zor anlar yaşadı. O anlar yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji ve yetkili kurumların İstanbul için günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış bu sabah megakentte etkisini gösterdi.

İETT SUYA BATTI!

Caddeler ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar adeta kabu su yaşadı. İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcular içi su dolan otobüste oldukça zor anlar yaşadı.

Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı

TARİHİ KAPALI ÇARŞI DA SULAR ALTINDA

Öte yandan Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı.

Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı.

Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
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SON DAKİKA: Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı - Son Dakika
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