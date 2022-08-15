Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı

Meteoroloji ve yetkili kurumların İstanbul için günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış bu sabah megakentte etkisini gösterdi.

İETT SUYA BATTI!

Caddeler ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar adeta kabu su yaşadı. İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcular içi su dolan otobüste oldukça zor anlar yaşadı.

TARİHİ KAPALI ÇARŞI DA SULAR ALTINDA

Öte yandan Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı.

Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı.