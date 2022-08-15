Meteoroloji ve yetkili kurumların İstanbul için günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış bu sabah megakentte etkisini gösterdi.
Caddeler ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar adeta kabu su yaşadı. İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcular içi su dolan otobüste oldukça zor anlar yaşadı.
Öte yandan Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı.
Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı.
Son Dakika › Güncel › Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı - Son Dakika