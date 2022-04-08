Karabük'te çok sayıda ev ve tarla sular altında kaldıKarabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı - Son Dakika
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Karabük'te çok sayıda ev ve tarla sular altında kaldıKarabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı

08.04.2022 17:27

Karabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları taşkınlara neden oldu, çok sayıda tarla, ev, ekili araziler sular altında kaldı.

Karabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları taşkınlara neden oldu, çok sayıda tarla, ev, ekili araziler sular altında kaldı.

Metrekareye 21 kilogram yağışın düştüğü Eskipazar ilçesinde taşan Soğanlı çayı sonrası Karahasanlar köyünde bazı ev ile bahçe ve ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Köy yollarının dahi dere yatağına döndüğü bölgede Mehmet Doğan isimli vatandaş derede uzun yıllardır ıslah çalışması beklediklerini söyleyerek, " Olacağı buydu. Dere artık daralmış ve suyun gidecek yeri kalmayınca bahçelere kadar taştı" dedi.

Soner Doğan isimli vatandaş, köylülerin kendisine haber vermesi üzerine bahçesine ve içindeki evine bakmaya geldiğini söyleyerek, " Çay biraz daha yükselmiş devam ederse işimiz zor. Yağış uyarısı devam ediyor ve eğer böyle devam ederse evi dahi göremeyiz" dedi.

Karabük'te çok sayıda ev ve tarla sular altında kaldıKarabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı
Karabük'te çok sayıda ev ve tarla sular altında kaldıKarabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı
Karabük'te çok sayıda ev ve tarla sular altında kaldıKarabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı
Karabük'te çok sayıda ev ve tarla sular altında kaldıKarabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı

YORUMLAR
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Eriyen karlar ve sağanak nedeniyle ev ve tarım arazilerini basan sular, çekilmeye başladı Eriyen karlar ve sağanak nedeniyle ev ve tarım arazilerini basan sular, çekilmeye başladı Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te çok sayıda ev ve tarla sular altında kaldıKarabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te çok sayıda ev ve tarla sular altında kaldıKarabük'te çok sayıda tarla ve ev sular altında kaldı - Son Dakika
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