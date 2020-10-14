Sağanak yağmur ve fırtına, Bergama'da 3 mahallede zarara yol açtı - Son Dakika

İZMİR Bergama ilçesinde, sağanak yağmur ve fırtına 3 mahallede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları ve elektrik direklerini devirdi, çatıları uçurdu.

Bergama'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, Zağnos Mahallesi'nde fırtına nedeniyle 30 ağaç ile 2 elektrik direği devrildi. Ağaçlar, 2 evde hasara neden oldu. Ayaskent Mahallesi'nde ise bazı evlerin çatıları uçarken, ekili alanlar zarar gördü, 10 ağaç devrildi. Fırtına nedeniyle Aziziye Mahallesi'nde ise elektrik kesintileri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Elektrik ile İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Kaldırılan ağaçlar ve devrilen direkler kaldırıldı.