Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağmur ve Sisi Fırsat Bilen Şahıslar Ankara Keçilerini Çaldılar.

Sağanak Yağmur ve Sisi Fırsat Bilen Şahıslar Ankara Keçilerini Çaldılar.

1 saat önce

Sağanak yağmur ve sisi fırsat bilen şahıslar Ankara keçilerini çaldılar.

Sağanak Yağmur ve Sisi Fırsat Bilen Şahıslar Ankara Keçilerini Çaldılar., System.String[]
Sağanak yağmur ve sisi fırsat bilen şahıslar Ankara keçilerini çaldılar... Sürü sahibi ihbar edene 20 bin lira ödül verecek

ANKARA - Ankara'da günün erken saatlerinde bastıran sağanak yağış ve yoğun sisi fırsat bilen hırsızlar Güdül ilçesinde merada otlayan 170 keçiyi çalarak kayıplara karıştı.
Ankara'da sabah saatlerine doğru sağanak yağış ve yoğun sis şehri tamamen etkisi altına aldı. Kentin kırsal kesimlerinde bulunan meralarda otlanan koyun ve keçiler hırsızların hedefi haline geldi. Olumsuz hava koşullarını fırsat bilen hırsızlar, Ankara'nın keçileriyle meşhur Güdül ilçesinin Boyalı köyünde, merada otlayan toplamda 170 keçiyi çalarak kayıplara karıştı. Sürünün sahibi Adem Kalkan ise, "Keçileri çalan hırsızları ihbar edene 20 bin lira ödül vereceğini" açıkladı.
Yaşanan sürü hırsızlığı bölgedeki ilk vaka değil. İlçe, son dönemde sık sık keçilerin çalınması ile gündeme geliyor. Özellikle havanın sisli olduğu günleri fırsata çeviren hırsızlar, merada otlayan keçileri çalarak kayıplara karışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

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