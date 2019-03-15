Sağanak Yağmur Yolları Göle Çevirdi

Sağanak yağmur yolları göle çevirdiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.

Sağanak yağmur yolları göle çevirdi



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.

Şanlıurfa'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Öğleden sonra belli aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde ise şiddetini arttırarak devam etti. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddeler ise adeta göle döndü. Yetkililer ise vatandaşları şu baskınları ve sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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