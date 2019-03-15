Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağmur Yolları Göle Çevirdi

Sağanak Yağmur Yolları Göle Çevirdi

1 saat önce

Sağanak yağmur yolları göle çevirdiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.

Sağanak Yağmur Yolları Göle Çevirdi, System.String[]
Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.
Şanlıurfa'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Öğleden sonra belli aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde ise şiddetini arttırarak devam etti. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddeler ise adeta göle döndü. Yetkililer ise vatandaşları şu baskınları ve sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:37 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Genel
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