Sağanak yağmur yolları göle çevirdi - Son Dakika
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Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

6 saat önce

Şanlıurfa'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.

Sağanak yağmur yolları göle çevirdi, System.String[]

Şanlıurfa'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi.


Şanlıurfa'da dün gece saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Geceden bu yana belli aralıklarla yağan yağmur, sabah saatlerinde ise şiddetini arttırarak devam etti. Yağmur nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddeler ise adeta göle döndü.


Yollarda belediye ekiplerinin herhangi bir çalışma yapmaması dikkat çekerken sürücüler ve vatandaşlar belediye yetkililerine tepki gösterdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:48 Kaynak: İHA

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