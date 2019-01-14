Sağanak Yağmurlar Güzelhisar Barajını Doldurdu

Sağanak yağmurlar Güzelhisar Barajını doldurduİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, 450 kilometre karelik yağış alanında konuşlu olan Güzelhisar Barajında doluluk oranı yüzde 85'e yükseldi.

Sağanak yağmurlar Güzelhisar Barajını doldurdu



İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, 450 kilometre karelik yağış alanında konuşlu olan Güzelhisar Barajında doluluk oranı yüzde 85'e yükseldi. Güzelhisar Barajı'nda doluluk oranının hızla artmasıyla birlikte baraj kapakları açıldı ve kontrollü su tahliyesine başlandı.

Hafta sonu Aliağa ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar, Güzelhisar Barajında yüzde 72 olan doluluk oranını yüzde 85'e kadar çıkardı. Mülkiyeti Petkim Petro Kimya Holding'e ait olan ve 107 metre azami doluluğu ile havzasında 138 milyon metre küp su depolayabilen Güzelhisar Barajında, yükselen su seviyesini düşürmek için kontrollü olarak su bırakılmaya başlandı.

138 milyon metreküplük su kapasitesine sahip olan ve İzmir'in günlük 52 bin metre küplük içme suyu ihtiyacını karşılayan Güzelhisar Barajı, 124 milyon metreküp su kapasitesine ulaşınca olası sel baskınlarına karşı baraj kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı.

Hafta sonu İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar, en çok Seferihisar ilçesinde konuşlu olan Ürkmez Barajına yaradı. Baraj yüzde 92'lik doluluk oranına ulaştı. Ürkmez Barajından sonra en fazla dolan baraj yüzde 85 ile Güzelhisar Barajı oldu.

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