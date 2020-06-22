Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli kent merkezinde zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı kişiler ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ağıla giderken sağanağa yakalanan küçükbaş hayvanlar ile çoban, otomobillerin arasında ve ağaçların altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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