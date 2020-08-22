Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Ordu'nun 3 ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak dolayısıyla, Ünye ilçesinden geçen Curi, Tabakhane ve Cevizdere derelerinde su seviyesi yükseldi. İlçedeki bazı yollarda hasar oluşurken, fındık bahçeleri de yağıştan olumsuz etkilendi.

Suyun etkisiyle ağaç parçaları ve bir miktar fındık denize sürüklendi. Bazı vatandaşların, deniz kıyısında ağaç parçalarını toplamaya çalıştıkları görüldü.

Ünye Belediyesine bağlı ekipler, sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulunuyor.

İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde de yağış etkili oldu

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, ilçede aşırı yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki yolların hasar gördüğünü söyledi.

Ulaşım sorunu meydana gelen yolların, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede açıldığını belirten Kaygı, şu an için bir mağduriyet bulunmadığını aktardı.

Kaygı, bazı fındık bahçelerinde zarar oluştuğunu, bir miktar fındığın da suya sürüklendiğini kaydetti.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ise ilçenin özellikle çukur bölgelerindeki mahallelerinde yağışın olumsuzluklara yol açtığını söyledi.

İlçede 14 evi su bastığını, birkaç noktadaki istinat duvarının da yıkıldığını vurgulayan Semiz, "Çok şükür can kaybımız yok. Özellikle fındığın olgunlaşıp yere döküldüğü bölgelerde yağışla çiftçilerimiz mağduriyet yaşadılar." dedi.

Semiz, yaklaşık bir senedir çeşitli noktalarda betonlama çalışması yaptıklarını dile getirerek, ancak beton yapamadıkları yerlerde sıkıntı oluştuğunu aktardı.

Birkaç yerdeki menfezin zarar gördüğünü ifade eden Semiz, Taşkesiği ve Pelitliyatak ile Cemallı ve Namazlı mahalleleri arasında bulunan iki küçük beton köprüde de hasar oluştuğunu vurguladı.

Semiz, belediye ekiplerinin 30'un üzerinde iş makinesiyle çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.