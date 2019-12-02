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Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - KAHRAMANMARAŞ
7 saat önce
Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:05 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte gün boyu etkili olan etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.
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