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Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - KAHRAMANMARAŞ

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyu etkili olan etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:05 Kaynak: AA
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