Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor (3)

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, havalimanına ulaşımı sağlayan yol kapanınca güzergah değiştirildi.

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, havalimanına ulaşımı sağlayan yol kapanınca güzergah değiştirildi.



Kent genelinde 2 gündür devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Karasu Deresi'nin taşmasıyla su altında kalan Amik Ovası'nda yağışlar sonrası su seviyesinin daha da yükseldiği görüldü.



Yükselen su seviyesi nedeniyle Reyhanlı'nın Karacanlık ve Kumtepe, Kumlu'nun Gülova, Kırıkhan'ın Kazkeli ile merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba mahallelerinde bazı evleri su bastı.



Kumtepe Mahallesi'nde su baskın nedeniyle vatandaşlar AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdı. Birçok yolun sular altında kaldığı mahallede ulaşım traktör ve arazi araçlarıyla yapılabiliyor.



Bu arada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı bölgeye ambulans ve iş makineleri sevk edildi.



Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle de bazı ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü.



Bu arada, Amik Ovası'nda biriken sel suları nedeniyle su altında kalan Hatay Havalimanına ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı. Havalimanına ulaşım Gülova Mahallesi'ndeki farklı bir güzergahtan sağlanmaya başlandı.



Ekipler biriken suyun tahliyesi için çalışırken, ilerleyen saatlerde yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

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