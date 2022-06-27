Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün kırmızı uyarı verdiği Bartın'da sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında oluşan yaka selleri yeniden yolları göle çevirdi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken esnaflar iş yerlerinin önüne çuvallarla set yaparak su baskınlarını önlemeye çalıştı. Çamaltı Köyü'nde de etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Ev sahipleri su içerisinde kalan evde eşyalarını kurtarmak için çalışma yapıyor.

Kaynak: İHA

Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak yeniden etkili oldu, yollar göle döndü... Esnaftan taşkınlara karşı çuvallı önlem - Son Dakika

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