Sağanak yerini kar yağışına bıraktı - Son Dakika

Sağanak yerini kar yağışına bıraktı

ELAZIĞ Elazığ'ın bin 73 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde mart ayında kar yağışı etkili oldu.

Elazığ'ın bin 73 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde sabah saatlerin başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu tarihi Harput Mahallesi'nde yerler beyaza büründü. Mart ayında kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Harput Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler mahalle girişi ve köylerdeki vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.