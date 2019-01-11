Sağanakla Beraber Oluşan Heyelan İki Mahalle Yolunu Kapattı
1 saat önce
Sağanakla beraber oluşan heyelan iki mahalle yolunu kapattıİZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Armutlu ve Yiğitler dereleri taşarken, heyelanların meydana geldiği bölgede iki mahalle yolu kapandı.
Sağanakla beraber oluşan heyelan iki mahalle yolunu kapattı
İZMİR - İzmir
'in Kemalpaşa
ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Armutlu
ve Yiğitler dereleri taşarken, heyelanların meydana geldiği bölgede iki mahalle yolu kapandı.
Sağanak yağmur, Kemalpaşa ilçesinde de etkisini gösterdi. Aşırı yağışlar nedeniyle Armutlu ve Yiğitler dereleri taştı. Yağışlarla birlikte cadde ve sokaklarda göle döndü. Armutlu Mahallesi'ndeki iki köyü birbirine bağlayan mahalle yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köy yolu geçici bir süre kapandı. Yiğitler Mahallesinde, Yiğitler Deresinin taşması sonucu piknik alanı suların altında kaldı ve maddi hasar oluştu.
Sağanak, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı evleri ise su bastı ve sular ekipler tarafından tahliye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:04 Kaynak: İHA
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