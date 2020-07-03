Sağanakla birlikte Kurt Deresi'ni ikinci kez çamur bastı - Son Dakika

Sağanakla birlikte Kurt Deresi'ni ikinci kez çamur bastı

ERZİNCAN'da etkili olan sağanak sırasında oluşan selle birlikte akan çamur, Kurt Deresi'nde bir haftada ikinci kez taşkına neden oldu.

ERZİNCAN'da etkili olan sağanak sırasında oluşan selle birlikte akan çamur, Kurt Deresi'nde bir haftada ikinci kez taşkına neden oldu. Çamur, önüne kattığı yüksek gerilim hattı direklerini devirdi. Günebakan köyünde 3 ahırı yıkıp, yolları kesen ve yaklaşık 5 dönüm araziyi kaplayan çamur, DSİ ve İl Özel İdaresi tarafından iş makineleri ile temizleniyor.

?Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi'nde taşkın meydana geldi. Yağmur sularının taşıdığı çamurla birlikte derenin üzerinde bulunan Günebakan köyünde, vatandaşlar paniğe kapıldı. Köy yolunu ulaşıma kapayan deredeki çamur ve suların gelişi sırasında dere kenarındakiler korku filmlerini aratmayan anlar, cep telefonları ile saniye saniye görüntüledi. Dağdan selle birlikte akan çamur, önüne kattığı yüksek gerilim hattı direklerini devirdi. Direklerin devrilmesi nedeniyle köye elektrik verilemiyor.

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Sel sonrası Vali Mehmet Makar köye giderek incelemelerde bulundu. Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait iş makineleri köy yolundaki çamuru temizlemek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Merkez Günebakan köyü kuzeyinde yer alan dağlık bölgede saat 17.00 sıralarında yağan yağış sonucu yağmur sularının topladığı rüsubat Günebakan köyü içinden geçen derede taşkın meydana getirmiştir. Yaşanan taşkın sonucunda bölgede 3 adet boş ahır yıkılmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından Erzincan İl Özel İdaresi, DSİ 82'nci Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" denildi.

Kurt Deresi'ni 27 Haziran günü yine oluşan selle birlikte çamur bastığını ve bu çamuru tam temizledikleri gün ikinci bir baskının yaşandığını ifade eden DSİ 82'nci Şube Müdürü Hakan Bekar, "İlk baskından önce dere yatağını taşkın olmaması için derinleştirmiştik. Gelen çamur dere yatağından taşmadı, ancak dereyi doldurdu. İş makineleri ile temizlik çalışmalarını bitirmiştik ki ikinci bir sel geldi. Bu sel ilkinden daha büyüktü. Bu tehlikeyi hissedip dere yatağını temizlediğimiz için Günebakan köyünün ortasından geçmesine rağmen hiçbir eve zarar vermedi. Sadece 5 dönüm kullanılmayan arazide etkili oldu. Temizleme çalışmalarına yeniden başladık" diye konuştu.


Günebakan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağanakla birlikte Kurt Deresi'ni ikinci kez çamur bastı - Son Dakika

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