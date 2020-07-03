Sağanakla birlikte Kurt Deresi'ni ikinci kez çamur bastı - Son Dakika

ERZİNCAN'da etkili olan sağanak sırasında oluşan selle birlikte akan çamur, Kurt Deresi'nde bir haftada ikinci kez taşkına neden oldu. Çamur, önüne kattığı yüksek gerilim hattı direklerini devirdi. Günebakan köyünde 3 ahırı yıkıp, yolları kesen ve yaklaşık 5 dönüm araziyi kaplayan çamur, DSİ ve İl Özel İdaresi tarafından iş makineleri ile temizleniyor.
?Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi'nde taşkın meydana geldi. Yağmur sularının taşıdığı çamurla birlikte derenin üzerinde bulunan Günebakan köyünde, vatandaşlar paniğe kapıldı. Köy yolunu ulaşıma kapayan deredeki çamur ve suların gelişi sırasında dere kenarındakiler korku filmlerini aratmayan anlar, cep telefonları ile saniye saniye görüntüledi. Dağdan selle birlikte akan çamur, önüne kattığı yüksek gerilim hattı direklerini devirdi. Direklerin devrilmesi nedeniyle köye elektrik verilemiyor.
Kurt Deresi'ni 27 Haziran günü yine oluşan selle birlikte çamur bastığını ve bu çamuru tam temizledikleri gün ikinci bir baskının yaşandığını ifade eden DSİ 82'nci Şube Müdürü Hakan Bekar, "İlk baskından önce dere yatağını taşkın olmaması için derinleştirmiştik. Gelen çamur dere yatağından taşmadı, ancak dereyi doldurdu. İş makineleri ile temizlik çalışmalarını bitirmiştik ki ikinci bir sel geldi. Bu sel ilkinden daha büyüktü. Bu tehlikeyi hissedip dere yatağını temizlediğimiz için Günebakan köyünün ortasından geçmesine rağmen hiçbir eve zarar vermedi. Sadece 5 dönüm kullanılmayan arazide etkili oldu. Temizleme çalışmalarına yeniden başladık" diye konuştu.