Sağanaklar Porsuk Çayı'nı Kahverengiye Boyadı - Son Dakika
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Sağanaklar Porsuk Çayı'nı Kahverengiye Boyadı

31.05.2023 10:34

Son günlerde Eskişehir ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası Porsuk Çayı'nın rengi değişti ve kahve rengine benzetildi. Vatandaşlar, değişen manzara karşısında hayrete düştü.

Sağanaklar Porsuk Çayı'nı kahverengiye boyadı

Rengi değişen Çay kahveye benzetildi: "Bereketin rengi bu"

ESKİŞEHİR Son günlerde Eskişehir ve çevresindeki illeri etkisi altına alan sağanak yağışlar sonrası Porsuk çayı renk değiştirirken, manzarayı gören vatandaşlar 'kahve' benzetmesi yaptı.

Son günlerde yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'i de altına alan sağanak yağışlar zaman zaman vatandaşların hayatını zorlaştırırken, barajların doluluk oranını da arttırdı. Kent merkezinden geçen ve Sakarya Irmağı'nın kollarından biri olan Porsuk Çayı'nın değişen rengi başta yerli ve yabancı turistler olmak üzere vatandaşların dikkatini çekiyor. Yeşil rengiyle bilinen Porsuk Çayı, son günlerde Eskişehir'i etkisi altına alan sağanak yağış sebebiyle renk değiştirdi. Yağmur suları ve suya yakın toprakların içine akmasıyla kahverengiye dönen Porsuk Çayı, vatandaşları hayrete düşürdü. Alışık olmadıkları kahverengi suyu gören vatandaşlar, kahve benzetmesi yaptı. Değişen rengi sonrası akarsu sık sık fotoğraflanırken ortaya güzel manzaralar çıkardı. Kahverengi Porsuk havadan görüntülendi.

"Bu renk bereket rengi"

Kahverengiye dönen Porsuk Çayı üzerinde ailesiyle birlikte fotoğraf çektiren Süheyla Savaş, bu rengin de Porsuk'a çok yakıştığını söyledi. Eskişehir'den ayrılmasına rağmen sosyal medya üzerinden takip etmeye devam eden Savaş, "Yağışlar suyun rengini değiştirsin, ayrı bir güzel oluyor. Mutlu olun böyle olduğundan. Kendi rengi olan yeşil de çok güzel ama bu toprak rengi, bereket rengi, varsın olsun yeşil rengine geri döner. Yağışlardan memnunuz tabi, kuraklık vardı. Daha da bol yağsın isterim" dedi.

Rengi değişen Porsuk Çayı hakkında konuşan bir başka vatandaş Derviş Çağlar ise şöyle konuştu;

"Bu suya akan aslında toprağın özüdür. Yeşil rengine göre bu daha kötü bir renk ama ilerde düzelir. Yağmur olunca güzel oluyor. Yağışlardan memnunum elhamdülillah tam bereket oldu. Hayvanlarda doydu. Çiftçinin mahsülü de bereketlendi."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Sağanaklar Porsuk Çayı'nı Kahverengiye Boyadı - Son Dakika


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