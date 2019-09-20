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Sağanakta barajda tatbikat

26 dakika önce

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) zorlu hava koşullarında barajda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağanakta barajda tatbikat, System.String[]

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) zorlu hava koşullarında barajda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırklareli baraj göletinde gerçekleştirilen tatbikata 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, amatör balıkçıların teknesinin alabora olduğu ihbarı yapıldı.

Hızla bölgeye gelen ekipler, barajdaki dubalara tutunarak bekleyen bir kadın ile kendi imkanlarıyla yaralı olarak kıyıya kadar gelen bir kişiyi kurtardı.

Kurtarılan iki kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Sağanak ve zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

AFAD Müdürü Muhsin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığının, "afetlere hazırlık yılı" kapsamında çalışmalar yaptığını söyledi.

Her ay farklı bir temayla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Özer, "Barajda yapılan tatbikat son derece faydalı geçti. Hem araçlarımızın hem de kendi kabiliyetimizi ölçmek açısından senaryo gereği bir tatbikat yaptık." dedi.

Kırklareli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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