Sağanakta evlerinde mahsur kalan ailelere belediye ekipleri yardım etti - Son Dakika

Sakarya'da etkili olan sağanakta evlerinde mahsur kalan vatandaşlar belediyeye ait iş makineleriyle kurtarıldı.

Söğütlü ilçesinde sağanağın ardından Fındıklı, Beşdeğirmen, Akçakamış, Yeniköy, İmamlar ve Gündoğan Boğaz mevkilerinde evlerini su basan vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.

Bölgeye gelen belediyeye ait iş makinelerinin kepçelerine bindirilen vatandaşlar, bulundukları yerden kurtarıldı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların ardından hayati tehlikeleri olmayan ancak evlerinde mahsur kalan vatandaşların alınması için Fen İşleri ekiplerinin bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Vatandaşların iş makineleriyle evlerinden çıkarıldıklarını anlatan Özten, ilçenin tümünde ihbarları yakından takip etiklerini kaydetti.