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Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi - Son Dakika

Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi

09.08.2021 16:06
Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağıştan olumsuz etkilenen 200'ü aşkın mevsimlik tarım işçisi, Çarşamba Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağıştan olumsuz etkilenen 200'ü aşkın mevsimlik tarım işçisi, Çarşamba Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi.

Şiddetli fırtına ve yağıştan olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarının kullanılamaz hale gelmesi sonrası harekete geçen Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 200'ü aşkın mevsimlik tarım işçisinin Çarşamba Kapalı Spor Salonu'nda barınmaları için gerekli çalışmayı başlattı.

Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, gece saatlerine gruplar halinde Çarşamba Kapalı Spor Salonu'na getirilen tarım işçilerine maske ve çeşitli hijyen ürünleri dağıtıldı. İşçilere Çarşamba Belediyesi tarafından sıcak yemek tedariki de sağlandı.

Sağanak yağış ve kuvvetli fırtınadan dolayı çadırlarında kalamadıklarını ve spor salonunda barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirten mevsimlik tarım işçisi Lütfü Sancar, "Buraya Şanlıurfa Viranşehir ilçesinden geliyoruz. Yağmur felaketinden dolayı mağdur kaldık. Çarşamba Kaymakamlığı'na, Çarşamba Belediyesi'ne, Spor İlçe Müdürlüğü'ne ve bize burada gece boyunca yardımda bulunan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Bize destek çıktılar. Gece gündüz demeden bize yardım ettiler" dedi.

Çocuklara spor etkinlikleri

Spor Salonunda geçici olarak yerleştirilen tarım işçileriyle birlikte yaşı küçük çocuklar ise spor etkinlikleri ile vakit geçiriyor. Belirli yaş aralığındaki çocuklara spor salonunda çeşitli spor faaliyetleri hizmeti de sunuluyor. - SAMSUN

Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi
Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi
Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi
Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi
Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi

Hisarcık, Çarşamba, Samsun, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sağanaktan etkilenen mevsimlik işçilere spor salonuna yerleştirildi - Son Dakika


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