Sağcı partinin lideri Le Pen: "2022'de aday olacağım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağcı partinin lideri Le Pen: '2022'de aday olacağım' - Son Dakika

Sağcı partinin lideri Le Pen: "2022'de aday olacağım"

6 saat önce

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, 2022 yılında tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

Sağcı partinin lideri Le Pen:

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, 2022 yılında tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı. "Kararımı çok düşündüm. Projem ulusal birliği sağlamak ve Fransa'yı ayakları üzerine tekrar kaldırmak" diyen Le Pen, "Bu kararı alma sebebim şüphesiz zafer hedefimden dolayıdır" açıklamasını yaptı.

EYLEMCİLERİN DESTEĞİNİ HEDEFLİYOR

Fransa'da bir süredir devam eden grevler ve son 1 yıldır sarı yeleklilerin eylemlerinin gündemi ve kamuoyunu etkilemesini fırsat bilen Le Pen'in adaylığını erkenden açıklayarak eylemcilerin desteğini almayı hedeflediği belirtildi. Seçim kampanyasına başlamadan önce halkın da seçim vaatleri ve projelerine katkı sağlamasını isteyen Le Pen, "Kampanyaya başlamadan önce halka taleplerini ve onaylarını dile getirmeleri için davette bulunuyorum" dedi.

Öte yandan Marine Le Pen 2017 yılında aday olduğu seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron ile birlikte ikinci tura çıkmış ve yüzde 33.90 oranla aldığı oyla Macron'a karşı kaybetmişti.

(Özlem Kaplan/İHA)

Marine Le Pen, Fransa, Le Pen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız polisinin eylemcilere sert müdahalesi kameraya yansıdı
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 80-74 yenildi Fransa, Ortadoğu'ya uçak gemisi yolluyor İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağcı partinin lideri Le Pen: "2022'de aday olacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]