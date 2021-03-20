ŞAGDER Başkanı Selami Köksal güven tazeledi - Son Dakika

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği'nin (ŞAGDER) kongresi yapıldı. Görevine devam eden Selami Köksal yeniden başkan seçildi.

ŞAGDER Başkanlığını üç yıldır sürdüren Selami Köksal, kongrede güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongrede teşekkür konuşması yapan Selami Köksal, kongrede görev alan tüm arkadaşlarının şehit yakınları ve gazilerden oluştuğunu belirterek, "Seçimimize uzaktan, yakından katılan, bizlere destek veren bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl 3 aydır almış olduğumuz bayrağı 3 yıl daha hakkıyla yapmaya devam edeceğiz. Kongremizin sonucunun hayırlı olmasını Yüce Allah'tan diliyorum." dedi.

Dernek binasında gerçekleşen kongrede Köksal'ın yönetimine Kemalettin Şahin, Fehmi Okur, Metin Altıkat, Arif Lüleci, Halil Memiş, Gökhan Açıkgöz seçildi. Denetim kurulunda, Süleyma Turan, Ferhat Cebe, Kurban Gür, disiplin kurulunda ise, Yahya Dursun, Selim Bozo, Asef Akbal, Bülent Bayramoğlu, Habip Memiş görev aldı. Kongre, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT