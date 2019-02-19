Son Dakika Haberleri: Şagder'den Başkan Memiş'e Teşekkür Ziyareti

Şagder'den Başkan Memiş'e Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Şagder'den Başkan Memiş'e Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Köksal ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Mete Memiş'e teşekkür eden ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri ise Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:52 Kaynak: İHA

Ahmet Mete, Bayburt, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş Suriyeli 2 Aylık Cemal Yanarak Can Verdi Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi

Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şagder'den Başkan Memiş'e Teşekkür Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]